Traque des biens mal acquis : la plainte de Sherpa au Canada qui risque d'enfoncer Karim Wade

Le célèbre avocat anticorruption William Bourdon dépose une plainte au Canada ( jeudi 1er mars) contre une vingtaine de politiciens et de hauts gradés de régimes corrompus d’Afrique, qui ont investi plus de 30 M$ dans l’immobilier au Québec.



Il vise tous les individus que mentionnait le vaste dossier du Bureau d’enquête du "Journal de Montreal", en juin dernier. Son association anticorruption, Sherpa, travaille de concert avec la Coalition Biens mal acquis (BMA) Canada, regroupant des Canadiens originaires de différents pays africains concernés par l’affaire.



Sherpa s’attaque notamment à des proches de Karim Wade, le fils de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade: un ancien ministre et un ami de son fils condamné pour corruption, reconnu coupable de lui avoir servi de prête-nom pour détourner l’équivalent de 165 M$, note le journal canadien.



La plainte de Sherpa concerne vise également des personnalités du Congo Brazzaville, du Gabon, de l'Algérie, du Tchad et du Burkina Faso.







PressAfrik