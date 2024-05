Traque des insulteurs : Une affaire de salubrité publique Tribune-Pour avoir tenu des propos outrageants à l'endroit du Premier ministre Ousmane Sonko, l'activiste Bah Diakhaté et l’Imam Cheikh Tidiane Ndao ont été cueilli par la Division des investigations criminelles sur instruction du Procureur de la République. Un acte salutaire car il est aujourd’hui plus que temps de bannir les insultes dans le champ politique qui pourtant est très vaste. Certes tout le monde a le droit d’intervenir dans le débat politique, défendre ses positions mais sans insulter ou violer l’intimité des gens.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2024 à 11:14

Mais aujourd’hui ce qui est regrettable est condamnable est le fait que des gens, sous prétexte qu’on est dans le domaine politique déversent toutes sortes d’insanités dans l’impunité totale sur des chefs de famille respectables. Aussi le délit d’insulte doit être sévèrement puni afin qu’il soit banni de l’espace politique et public pour que plus personne n’ait le droit de déverser des insanités sur qui que ce soit. Parce que si on laisse passer, les gens seraient tentés de se faire justice eux-mêmes. C’est pourquoi il faut que la justice soit le rempart pour éviter les débordements.



Aujourd’hui le pouvoir qui prône le « Jub », « Jubal », « Jubanti » doit être intransigeant et tous les insulteurs doivent répondre de leurs actes, de quelque bord ils puissent être. Parce que c’est trop facile de raconter n’importe quoi avec une insolence sans commune mesure sur les gens et s’en tirer facilement.



Aussi le nouveau régime doit éviter les erreurs du pouvoir sortant parce que le constat est que sous Macky Sall ceux qui tenaient des propos outrageants contre Ousmane Sonko et l’opposition étaient promus et protégés. Le tapis rouge leur était déroulé car le président n’hésitait pas à s’afficher avec ces insulteurs dont certains étaient même reçus au palais de la République.



D’ailleurs après une audience accordée un insulteur, un des proches de Macky Sall déclarait « le Président de la République vient de rendre hommage à tous les insulteurs du net. Après ce pied de nez à la retenue, à la décence, il n’y a plus de nécessité à réguler les réseaux. » avait -il pesté.



En tout cas, ce que nul ne pouvait comprendre est le fait que le président de la République puisse s’afficher avec des gens qui pourtant hier n'hésitaient pas à déverser sur l'institution qu'il incarne les pires insanités. En enrôlant les insulteurs tout en sachant pertinemment l'aversion, la répulsion et le mépris qu'ils inspirent à leurs compatriotes, que cherchait il finalement ?



Si cela n’est pas un encouragement c’est quoi même ? En tout cas aujourd’hui il faut que l’espace politique et public soient assainis parce que tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse. Et aujourd’hui, la préoccupation des populations c’est comment améliorer ses conditions d'existence face à la cherté de la vie, comment avoir accès au logement, comment avoir une bonne politique éducative et sanitaire, comment créer des emplois pour les jeunes afin qu’ils retrouvent la confiance en eux et qu’ils n’aient plus besoin d’aller mourir en mer ou dans le désert dans l’espoir d’un ailleurs meilleur, comment faire profiter aux populations des innombrables ressources naturelles dont leur pays dispose, comment travailler pour atteindre l'autosuffisance alimentaire etc.



Parce qu'il est quand même incompréhensible qu’au moment où tout est urgence dans ce pays et que des voies et moyens sont en train d’être cherchés par les nouveaux dirigeants, que l’espace public soit pollué par des débats de caniveau que des esprits indigents veulent perpétuer. Il est plus que temps d’élever le niveau du débat parce que depuis 4 bonnes années ça vole très bas alors que le Sénégal doit décoller.



