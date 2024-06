Travaux d’aménagement du quai de pêche de Mboro : Comment l’ancien ministre de la Pêche, Alioune Ndoye a coulé Ibrahima Fall, DG «Lamp Fall Btp»

Le rapport de la Cour des comptes a demandé des poursuites judiciaires pour faire la lumière sur les montants décaissés pour la construction du quai de pêche de Mboro lesquels n’ont jamais été utilisés.



Une enquête menée par notre équipe a permis de constater que l'entreprise « Lamp Fall Btp » a été coulé par l'ancien ministre de la Pêche, Alioune Ndoye. En effet, après la sortie du rapport de la Cour des comptes, il a été mentionné un dossier qui concerne ladite entreprise qui s'agit des travaux du quai de pêche de Mboro.



Il se trouve que les travaux ont été attribués en octobre 2017 à l'entreprise « Lamp Fall Btp » d'Ibrahima Fall. L'ordre de démarrage lui été notifié en date du 01 Mars 2018. Sur ce, documents à l'appui, le montant total des paiements reçus sur ce marché en trois (03) décomptes correspond à cent quatre millions trois cent quatre vingt-sept mille cent trente-cinq (104 387 135) F CFA en lieu et place des cent soixante-dix-neuf millions six cent quatre-vingt-cinq mille vingt-cing (179 685 025) F CFA annoncés dans le rapport et correspondant au montant total du marché que l'entreprise n'a pas finalisé.



Ce montant(104 387 135 FCFA) a été reçu sous forme de décompte. Chaque décompte a été payée à la suite de travaux réalisés, constatés par tous les services compétents.



Quand l'entreprise « Lamp Fall Btp a réalisé la quatrième phase qui devait être sanctionnée par le paiement du décompte, correspond à douze millions cent soixante onze mille zéro vingt sept (12 171 027) FCFA. Le ministère d'Alioune Ndoye ne l'a payée.



C'est dans l'attente dudit paiement que l'entreprise été mise en demeure et menacée de résiliation. L'entreprise « Lamp Fall » a été notifiée de la résiliation du contrat. Du coup, le ministère lui doit à ce jour la somme de douze millions cent soixante onze mille zéro vingt sept(12 171 027) FCFA au titre du quatrième décompte.

Maintenant, la question qui se pose est comment le ministère de la Pêche, dirigé à l'époque par Alioune Ndoye a fait pour terminer les travaux ?



L'état actuel du quai de pêche ne relève pas de la responsabilité de l'entreprise »Lamp Fall ». Celle-ci reste disponible, avec toutes les pièces justificatives permettant de bien comprendre ces explications sont regroupées dans des documents.

