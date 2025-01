Travaux de raccordement : La SEN’EAU annonce de nouvelles perturbations

Les habitants de la Médina sont invités à prendre leurs dispositions pour faire face à des perturbations dans la distribution d’eau potable, ce samedi 25 janvier 2025. Dans un communiqué conjoint, SEN’EAU et la SONES annoncent des travaux de raccordement de nouvelles conduites à Petersen, dans le cadre du vaste projet de renouvellement de 316 kilomètres de réseau à Dakar.



D'après "Senenews", les opérations débuteront dès 8 heures et devraient entraîner des interruptions temporaires du service dans cette zone. Cependant, les deux structures rassurent : la distribution reprendra progressivement le même jour, en fin de soirée, à l’issue des travaux.



Pour atténuer l’impact de cette intervention sur les populations, un dispositif de camions-citernes sera déployé afin de desservir les quartiers les plus affectés. SEN’EAU et la SONES sollicitent la compréhension des riverains face aux désagréments engendrés, soulignant que ces travaux visent à améliorer la qualité du service d’approvisionnement en eau potable.



Les citoyens peuvent obtenir davantage d’informations ou signaler d’éventuels problèmes via le numéro vert (800 00 11 11) ou les contacts téléphoniques indiqués par SEN’EAU.