Travaux du BRT: aux Parcelles Assainies, les populations et acteurs économiques à bout de souffle… Impactés par les Travaux du BRT, aux Parcelles Assainies, les populations et acteurs économiques à bout de souffle… Commerçants, vendeurs de carreaux, des hommes comme Laye Thiam, depuis plusieurs mois leurs activités sont impactées par les travaux, ils ne peuvent ni recevoir de marchandises, ni satisfaire leurs clients. Pourtant sans source de revenus leurs employés sont mensuellement payés comme d’autres salariés.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 19:38 | | 0 commentaire(s)|

Des propos étayés par Mamadou Cissé, selon qui les dégâts collatéraux de ces travaux sont inestimables. Car dit-il, à ces difficultés s’ajoutent d’autres comme les coupures d’électricité dues aux travaux. Un chauffeur obligé de faire des grands détours pour des points naguère très accessibles…Pourtant ils ne sont pas seuls dans ce calvaire…Reportage

