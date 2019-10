Travaux du Brt : le syndicat des BTP fustige le choix d’une entreprise chinoise et la mise à l’écart des sociétés sénégalaises Les travaux du Bus Rapide transit, lancés, hier, par le président de la République, Macky Sall, à Guédiawaye, sont confiés à une entreprise chinoise, celle qui a réalisé l’autoroute Ila Touba. Une chose que déplorent le syndicat des BTP sénégalais, qui regrette surtout la mise à l’écart des sociétés sénégalaises dans ce projet.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 09:49 | | 0 commentaire(s)|

Financé par le Front vert pour le climat, la Banque européenne d’investissement et la Banque mondiale, les travaux du Bus rapide transit seront donc effectués par l’entreprise chinoise qui a réalisé l’autoroute Ila Touba. Ce que déplore le syndicat des BTP du Sénégal.

« Les travaux du BRT ont été confiés à la même entreprise chinoise qui a réalisé l’autoroute Ila Touba. Aucune entreprise sénégalaise ne participe à la réalisation de ce projet », a regretté, Diaraf Alassane Ndao, responsable du syndicat des BTP du Sénégal sur la RFM.

« Cette entreprise ne respecte nullement la législation nationale en la matière. Ce sont de vrais esclavagistes. Les heures supplémentaires ne sont pas payées. C’est un enfer », a-t-il ajouté.



