Tremblement de terre, la Corée élimine l’Allemagne! Énorme sensation en Russie dans cette Coupe du monde 2018! Avec la victoire de la Corée du Sud contre l’Allemagne (2-0) ce mercredi, le tenant du titre est éliminé dès le premier tour de la compétition. Le Mexique et la Suède sont qualifiés.

L’Allemagne passe déjà à la trappe



Le champion du monde au tapis! Comme en 2014 avec l’Espagne, comme en 2010 avec l’Italie… la malédiction du tenant du titre se poursuit. Méconnaissable, l’Allemagne disparaît de la Coupe du monde 2018 dès le premier tour, avec cette défaite concédée dans le temps additionnel face à la Corée du Sud (0-2), qui restait pourtant sur deux revers avant cette rencontre. Un camouflet qui n'était jamais arrivé à la Mannschaft.



Mais le cœur de la sélection asiatique a parlé. Heug-min Son et ses coéquipiers ont longtemps souffert, avant de marquer par deux fois dans le temps additionnel pour s’offrir un succès de prestige. L’Allemagne termine dernière du groupe F, et dit déjà adieu à ses espoirs de doublé. La Suède et le Mexique accèdent aux huitièmes de finale.



Une inefficacité rédhibitoire



Certes, l’Allemagne a largement eu la possession du ballon (70/30). Mais sans trop savoir quoi en faire. Arrivés dans les 25 derniers mètres, les hommes de Joachim Löw se sont montré bien trop peu inspirés. Surtout dans le dernier geste. Un décalage pas assez appuyé, un centre imprécis, un contrôle un peu long, une frappe dévissée, des incompréhensions… Très disponible, Werner n’est pas ce buteur à sang-froid dont a besoin une grande équipe. Ozil n’a jamais trouvé ces passes géniales dont il a le secret, Gomez n’a pas assez pesé, Reus trop intermittent, Müller a fait du Müller en entrant… Ce deuxième match du tournoi sans marquer aura été celui de trop. Matts Hümmels a eu les meilleures occasions, sans plus de réussite que ses attaquants.



Le show Cho

Si les offensives allemandes n’ont pas été très tranchantes pendant 90 minutes, les rares occasions franches ont toutes été annihilées par le gardien Cho. Déjà auteur d’un match énorme contre la Suède en ouverture malgré la défaite sur un penalty de Granqvist, le Coréen aura été l’une des révélations de ce Mondial. Auteur notamment d’une parade terrible devant Goretzka dès le retour des vestiaires, d’une sortie aux pieds importante à dix minutes du terme, et d’une prise de balle assurée devant Kroos avant le temps additionnel. L’un des grands artisans de l’élimination allemande.













