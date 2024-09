Trente mesures pour un bon déroulement de l’année scolaire : L’Etat avance ses pions

A l’issue de la réunion interministérielle tenue hier, jeudi 19 septembre 2024, 30 mesures ont été prises pour garantir une rentrée scolaire et académique réussie, en 2024-2025. Il s’agit d’abord des « dispositions nécessaires pour une remise à l’état des structures éducatives affectées par l’hivernage et l’instauration d’une journée mensuelle de mobilisation citoyenne, pour la propreté de tous les établissements et écoles du Sénégal », de faciliter « l’accès des structures d’éducation à l’eau et à l’électricité ». Parmi les décisions prises par le Premier ministre Ousmane Sonko, il y a « l a structuration d’un programme innovant, pour accélérer le remplacement intégral des abris provisoires, à travers un partenariat public-privé ».



En effet, le Ministre de la Formation professionnelle en relation avec les Ministres chargés de l’Economie, des Finances, des Collectivités territoriales, « est instruit de soumettre, au plus tard ,à fin mars 2025, un plan d’actions pour accélérer le programme de construction de centres de formation professionnelle ; une attention particulière devra être accordée au modèle économique desdits centres ». En ce qui concerne les équipements scolaires, 100 000 tables-bancs seront réhabilités et 70 275 neufs seront acquis dans le cadre du Projet de mobilier national. Le Ministre de l’Education nationale va également prendre « les dispositions nécessaires, pour la mise en œuvre de la Directive présidentielle relative au port obligatoire de l’uniforme scolaire à la rentrée 2024-2025 », et « veillera à la disponibilité des uniformes dans les délais requis ».



Le ministre de l’Intérieur devra « soumettre, au plus tard, le 27 septembre 2024, un arrêté invitant les établissements scolaires à conformer leurs règlements intérieurs aux dispositions de la Constitution ». Concernant les enseignants, le « Ministre de l’Education nationale, en collaboration avec les Ministres en charge de la Fonction publique et du Travail et en partenariat avec le Haut Conseil du Dialogue social, poursuivra la redynamisation du dispositif du dialogue social, notamment sur les questions relatives aux décisionnaires, à l’accès au logement, aux actes d’avancement et à la formation continue diplômante ». Toujours sur cette question, « le Ministre de l’Education nationale et le Ministre de la Formation professionnelle, en relation avec le Ministre des Finances et du Budget, mettront en œuvre un plan de résorption du déficit du personnel enseignant et d’encadrement ; dans ce cadre, étudier les modalités de satisfaction du besoin de recrutement complémentaire de 4.527 enseignants et de 800 formateurs dans les Centres de formation professionnelle ».



Les autorités sont aussi invitées à veiller « au strict respect de la pratique du sport dans les écoles et établissements, ainsi qu’à la prise en œuvre satisfaisante de la santé des apprenants ». Au titre des réformes, « les Ministres chargés de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, en rapport avec toutes les parties prenantes, engageront dès cette année, la refonte profonde des curricula de l’Education et de la Formation, selon la Vision du Projet ».











Sud Quotidien