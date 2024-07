Très triste nouvelle !!!: Toumani Diabaté, maître de la Kora, vient de nous quitter, des suites d'une courte maladie

La Kora un instrument propre à l’Afrique, devenu planétaire, qu’il était parvenu à dompter, pour en faire un fidèle compagnon à travers sa voix suave de contre alto.



La Kora, cet instrument de 21 cordes, enveloppé dans une calebasse est le fruit d’un synchronisme culturel, car jouée un peu partout en Afrique de l’Ouest



De la Gambie 🇬🇲 à la Guinée 🇬🇳, en passant par le Sénégal 🇸🇳, la Mauritanie 🇲🇷 le Mali 🇲🇱 et la Côte d’Ivoire 🇨🇮, la kora est un instrument musical difficile à jouer.



Pour ce faire il faut vraiment être un as des accords musicaux les plus compliqués.



Adieu, l’artiste Toumani Diabate !!!

Le panafricaniste, grand défenseur de l’union africaine.



Repose en Paix El Maestro











Mbaye Diouf