Tribunal: Adji Thiaré Diaw absente à la barre, réclame 100 millions FCfa à Kaliphone

Kaliphone Sall, à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, comparaît pour coups et blessures contre Adja Thiaré Diaw.



Absente du tribunal, la victime présumée réclame 100 millions FCfa de dommages et intérêts à l’influenceur.



Le procès se déroule dans une atmosphère tendue, marquée par une passe d’armes entre un des avocats de la victime et le témoin, Cheikh Ahmed Cissé.