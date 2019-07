Tribunal : Elle cache 530g d’héroïne dans son s*xe et risque une peine de 10 ans

La Chambre criminelle de Dakar a jugé hier, une mule guinéenne de 42 ans, pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue. Répondant du nom de Bintou Konaté, elle a été arrêtée par la Section de Recherches en possession de 530 grammes d’héroïne, mélangée à de la méthyamphétamine d’une valeur de 70 millions FCfa.



La drogue était cachée dans son sexe. Elle convoyait la drogue de la Guinée au Sénégal, sur demande d’un narcotrafiquant.



L’affaire remonte en novembre 2016, rapporte le quotidien « L’Observateur ».

Le parquet a requis contre elle 10 ans de travaux forcés. Elle sera édifiée sur son sort le 18 septembre prochain.



