Tribunal: Pr Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye sous mandat de dépôt

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Septembre 2022 à 19:00

Pendant que tous les regards sont tournés vers l'Assemblée, Pr Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye viennent d'être placés sous mandat de dépôt.



Selon les informations de Libération online, ils ont fait face au juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck qui a suppléé le doyen des juges parti en congé. Le juge d'instruction a suivi à la lettre le réquisitoire du parquet

