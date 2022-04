Tribunal : Une foule accompagne Adji Sarr (Photos)

L’affaire occupe, ad libitum, l’actualité sénégalaise depuis un certain temps. Aujourd’hui, la propriétaire du salon Ndeye Khady Ndiaye, le mari de celle-ci et son ex-employée, Adji Sarr, feront face au Doyen des juges, Maham Diallo.



Senenews est en mesure de vous informer qu’Adji Sarr vient d’arriver au tribunal. Elle n’est pas seule puisqu’elle est accompagnée de son avocat Me Elhadj Diouf, de la féministe Gabrielle Kane et d'une foule.