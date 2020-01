Tribunal de Dakar: La prostituée mariée, le juge et l’histoire du carnet sanitaire

Une dame mariée de 42 ans et mère de deux enfants a été attraite hier à la barre pour « défaut de carnet sanitaire ». Prostituée et domiciliée à Ngor, elle a été interpellée à 3 heures du matin sur les trottoirs des Almadies en train de vendre son corps, sans pour autant être dans les règles. La prévenue a nié les faits qui lui sont reprochés devant le Tribunal de Grande Instance de Dakar. Pour prouver sa bonne, rapporte le quotidien L'As, elle s'est agenouillée pour demander pardon, tout en jurant qu’elle n’allait jamais refaire son acte. « Pardon, jamais je ne le referai. J’ai une famille à nourrir. Je ne sais même pas ce qui m’a pris de sortir», dit-elle. C’est un gendarme qui est venu la relever pour lui signaler qu’il était interdit de s’agenouiller devant les juges. « Pour faire cette profession, il faut avoir un carnet sanitaire. Sachez que la prostitution n’est pas illégale. Mais pour le faire, il faut avoir des papiers », a déclaré le juge.

Le maître des poursuites a demandé l’application de la loi. En rendant son verdict, elle a été condamnée à trois (3) mois assorti de sursis.

