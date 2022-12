Tribunal de Dakar : Le juge avait suspendu la séance après une altercation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Décembre 2022 à 15:00 | | 0 commentaire(s)|

Les nerfs se sont chauffés au cours de la confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. Une altercation a survenu entre les deux parties. Le leader de Pastef a traité Adji Sarr de menteuse, qui a allègrement porté la réplique.



La tension est monté d’un cran. Une dispute a éclaté entre Ousmane Sonko et Adji Sarr.



Le juge Oumar Maham Diallo s’est vu obligé de suspendre l’audition pour une trentaine de minutes, pour rapprocher les deux parties. L’audition a repris vers 13 heures 05 minutes

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook