Tribunal de Dakar : Les audiences de flagrants délits reprennent aujourd'hui Les audiences de flagrants délits reprennent aujourd'hui au Tribunal de Grande instance de Dakar. Toutefois, souligne "Le Soleil" qui donne l’information, les audiences de la Chambre criminelle et des audiences de grande correctionnelle restent suspendues. C’est ce qui ressort de la réunion tenue au Palais de justice entre le Barreau et la magistrature, hier. Par ailleurs, précise le journal, les audiences seront allégées. Seuls les avocats, les juges, les parties civiles et opposées, les témoins seront admis à la grande salle 4 du tribunal où aura lieu les audiences. Dans le même temps, des mesures préventives contre le Covid-19 sont prises, avec le lavage des mains et l’utilisation de termoflahs à l’entrée.

