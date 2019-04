Tribunal de Diourbel : ‘’Boy Djinné’’ condamné à un an de prison Baye Modou Fall, alias Boy Djinné, a été condamné à un an de prison par le tribunal de Diourbel, ce mardi, rapporte la RFM. Le spécialiste des évasions spectaculaires était jugé pour évasion de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel, où il est détenu depuis 3 ans. Pour rappel, le Procureur, avait requis 2 ans de prion ferme contre lui pour évasion.

Toutefois, Boy Djinné qui est poursuivi pour d'autres délits, notamment de cambriolages, reste en prison.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2019 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos