Tribunal de Louga - Aly Ngouille Ndiaye: "Il n'y a pas eu de saccage"

Le Tribunal de Louga n'a pas été saccagé lors du jugement du maître coranique de Ndiagne et ses coaccusés. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, ce dimanche.



" Ce qui s'est passé, c'est que lorsque la séance est terminée, lorsqu'on a refusé la liberté provisoire et que le délibéré est fixé au 4 décembre, certains talibés ne comprenaient peut-être même pas le sens de ce message. Ils sont sortis et c'est dans la bousculade que deux portes en verre ont été cassées et ont blessé des Asp qui sont sortis hier d'hôpital.



Plus de 500 personnes ne peuvent pas se retrouver quelque part, qu'il y ait saccage et qu'il n'y ait pas un seul grenade lacrymogène de lancée. Aucun avocat et aucun Juge n'a dit avoir été agressé. Il y a quand même exagération dans ce dossier. Les journalistes en ont parlé, c'est vrai qu'une personne a été blessée. Mais, il n'y a pas eu de saccage. Je le tiens de mes services avec des rapports bien précis et de source judiciaire ", a indiqué le ministre qui défendait le budget de son département face aux députés.