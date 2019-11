Tribunal de Louga attaqué: L’UMS condamne et invite les autorités à prendre les mesures nécessaires

Le Tribunal de Grande Instance de Louga a été attaqué à l’occasion du procès d'un maître coranique tenu ce jour, par des individus qui exigeaient la libération immédiate des prévenus.



L'Union des Magistrats Sénégal rappelle à travers un communiqué que la Justice est chargée de veiller au respect des droits et libertés de tous les citoyens et que nul n'a intérêt à la fragiliser.



Par conséquent, elle condamne fermement ces actes intolérables et invite les autorités à prendre les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement régulier de l'institution judiciaire et la sécurité du personnel judiciaire.



L’UMS invite par ailleurs, tous nos concitoyens à ramener cette affaire à ses justes proportions et, à éviter tout amalgame préjudiciable à notre commun vouloir de vie commune.



