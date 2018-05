Tribunal de Mbour : Accusé de viol, Diallo tente de se suicider dans la salle d’audience

L’image plus insolite que dramatique s’est déroulée hier, à l’audience du Tribunal de Grande instance de Mbour. Mamadou Diallo, 26 ans, jugé en flagrant délit pour viol d’une fille de 10 ans, a tenté de mettre fin à sa vie en cognant sa tête contre le mur.



L’Observateur raconte qu’à l’ouverture de l’audience, le juge a appelé la présumée victime à narrer les faits. Avant qu’elle ne termine, Diallo était piqué au vif, une colère noire qu’il n’a pas pu supporter. Il fonce en direction du mur et y cogne violemment sa tête plusieurs fois avant de s’affaler. Il a été secouru par les Agents de sécurité de proximité proposés à la sécurité des lieux et conduit à la Cave.



Dans la salle du Tribunal, c’était également l’hystérie collective de ses proches venus apporter leur soutien. Face à ce tohu-bohu, le juge a suspendu l’audience avant de prononcer son renvoi sous huitaine.