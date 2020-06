Tribunal de grande instance de Tambacounda : Les affaires Bintea Camara, Tamsir Sané et Ibou Diop jugées demain

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juin 2020

3 Affaires dont celle portant sur les meurtres de Bineta Camara lors d’une tentative de viol, du Commandant Tamsir Sané au cours d’un cambriolage à Koumpentoum et de Ibou Diop lors d’affrontements entre militants du Pur et de l’Apr lors de la campagne électorale de 2019 s’ouvrent ce mercredi, informe la Rfm.



Elles sont inscrites au rôle et seront jugées en première instance à la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Tambacounda après plusieurs reports.

