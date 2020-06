Tribunal des flagrants délits de Dakar: Une rocambolesque histoire de proxénétisme jugée lundi Souleymane Guèye qui est allé au commissariat de la Médina, accompagné de sa petite amie Fatoumata Bâ, pour porter plainte contre Yelly Coulibaly pour violence et voies de faits, s’est retrouvé en prison.

Avec cette drôle d’histoire de proxénétisme rapportée par le quotidien « L’As », on peut se demander où va cette jeunesse ?



Sur les faits, il s’agit ’une histoire de rapports sexuels qui a mal tourné. Mais cette rocambolesque histoire a été jugée lundi au Tribunal des flagrants délits de Dakar. Voici ce que rapporte nos confrères :



Le 17 juin dernier, Fatoumata Bâ, âgée de 23 ans, avait rendu une visite au sieur Guèye dans sa chambre pour une partie de jambes en l’air. Après avoir satisfait sa libido, M. Guèye est parti chercher de quoi manger.



En cours de route, il croise son ami Yelly Coulibaly et l’informe de la visite de Fatoumata Bâ. En attendant le retour de Souleymane Guèye, M. Coulibaly va trouver la demoiselle dans la chambre. Il lui propose à son tour une relation intime rétribuée.



Ce que la jeune fille a accepté, avant de lui réclamer le montant de 4000 francs pour un coup. Après l’acte sexuel, il remet 5000 F à Fatoumata Bâ, qui refuse de lui rendre sa monnaie. En colère, Yelly cogne violemment la tête de la fille contre le mur.



De retour, Souleymane Guèye réclame à son ami, une commission de 1000 francs pour lui avoir prêté sa chambre. Mais Yelly Coulibaly refuse de s’exécuter. Il s’en est suivi une bagarre entre les deux amis. Pour se venger de M. Coulibaly, ils se rendent à la police pour déposer une plainte.



Convoqué, M. Coulibaly a tout déballé lors de l’audition. Après leur confrontation, Souleymane Guèye et Yelly Coulibaly ont été inculpés pour proxénétisme, violences et voie de fait.



Quant à Fatoumata Bâ, elle a été inculpée pour prostitution et défaut de carnet sanitaire. Le tribunal a condamné hier, Yelly Coulibaly et Fatoumata Ba à 2 ans avec sursis. Agé de 50 ans, Souleymane Guèye écope d’un mois de prison ferme et d’une amende de 250 000 FCfa .







