Tribunal du Commerce: La SAR pour une augmentation de capital de 61 milliards FCfa, Khadim Ba exige la réévaluation du terrain qui coûte plus de 100 milliards FCfa Sur ce qui est sorti de l'audience de ce mercredi entre la « SAR » et « PETROSEN HOLDING » à Khadim Bâ, durant leur assemblée générale, il a été fait état d'une augmentation de capital de la SAR, à 61 milliards de francs Cfa.



Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Décembre 2021 à 14:55

Même si Khadim Bâ ne s'y est pas opposé, il a demandé à ce qu'on réévalue le terrain de la Société Africaine de Raffinage (SAR), qui vaut plus de cent (100) milliards de francs Cfa.



L'on rappelle que la dernière évaluation de ce terrain date de 1961 et coûtait à l'époque 106 milliards FCFA.



Et la question qui interpelle est celle-ci: Comment quelqu'un veut une augmentation de capital de 61 milliards FCfa, alors que son fonciers vaut plus de 100 milliards FCfa ?





