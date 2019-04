Tribunal du Commerce: le Cices lourdement condamné

Rien ne va au Centre international du commerce extérieur du commerce du Sénégal (Cices). Endetté jusqu'au cou, le Cices vient d'être condamné par le Tribunal du commerce.

Selon le journal Libération, le Cices doit payer 63,9 millions de Fcfa à la société Nickel Net Sarl, spécialisée dans le nettoiement. Ce, en plus d'un million de Fcfa à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



