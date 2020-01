Tribunal du commerce: Le Réseau des enseignants Apr condamné pour une dette de 5 millions FCfa

Le Réseau des enseignants de l’Apr, tendance Ahmet Suzanne Camara, a été condamné à payer à l’hôtel Les Bougainvilliers, plus de 5 millions FCfa. Selon le journal "Libération", l’argent représente les factures non payés lors d’un séminaire. L’affaire a été évoquée, le 28 janvier dernier, au tribunal du commerce de Dakar.



Le tribunal a également condamné Ahmet Suzanne Camara et Cie à payer un million FCfa à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive.

