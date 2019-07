Triche au Bac : Un candidat pris la main dans le sac au Lycée de Fimela

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2019 à 09:12 | | 0 commentaire(s)|

Un candidat individuel appelé "candidat libre" a été pris en flagrant délit de tentative de triche à l'examen du Baccalauréat général.



Les faits se sont passés hier mardi dans un l’un des jurys du centre d’examen du Lycée Diogoye Basile Senghor de Fimela, informe la RFM.



Le mis en cause âgé 22 ans été surpris par l’un des surveillants en train de discuter avec un ami se trouvant à Dakar, via la messagerie « WhatSapp ». Leur conservation portait sur le sujet de dissertation de l’épreuve de Français du Bac. Pris de panique, l’infortuné est sorti immédiatement de la salle et a pris la fuite. Alertés, les Agents de sécurité de proximité (Asp) préposés à la sécurité des lieux, se sont lancés à ses trousses. Après près de 3 heures de recherches, il a été appréhendé à la gare routière. Il s’apprêtait à prendre un véhicule de transport en commun pour Dakar d’où il venait.



Il a été conduit sous bonne escorte à la gendarmerie de Fimela, où il se trouve présentement en garde-à-vue.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos