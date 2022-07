Triche au Bfem à Guédiawaye : Un couple arrêté passe aux aveux

Selon "Les Echos", Mouhamed Nd, 20 ans, élève en classe de 1ère S au lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, a voulu composer en maths à la place de sa petite amie du nom de Seyni Mb., 21 ans, qui est candidate libre au BFEM. Tous les deux ont été démasqués puis déférés au parquet de Pikine/Guédiawaye.



Après leur interpellation et face aux pandores, ils sont passés aux aveux. Le jeune homme de 20 ans, interrogé, a balancé sa copine Seyni Mb., indiquant aux enquêteurs le domicile de la demoiselle, au quartier Thierno Ndiaye. Arrêtée, Seyni Mb. reconnaît les faits et confirme sur toute la ligne le lycéen Mouhamed Nd.



Elle justifie son geste par le souci de plaire à sa mère en se procurant le diplôme. « C’est la 3e fois que je tente de décrocher le BFEM. J’ai sollicité Mouhamed dès l’instant qu’il était plus doué en mathématiques que moi », a soutenu la candidate libre.



Elle et son petit ami ont été présentés devant le procureur, pour fraude, faux et usage de faux, vendredi dernier.