Triple infanticide: 28 ans de prison pour la Sénégalaise Sonja Thioro Mbow

Sonja Thioro Mbow a été condamnée ce lundi à 28 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour un triple infanticide commis à Lennik, en février 2015. Le tribunal a suivi la partie civile et le ministère public.



Le tribunal a reconnu la prévenue, Sonja Thioro Mbow, coupable d’avoir volontairement tué ses trois filles et incendié une annexe de sa maison, située Zwartenbroekstraat à Lennik, le 11 février 2015. Les corps des trois petites filles de la prévenue, âgées de 2, 4 et 6 ans, avaient été découverts dans les décombres de l’annexe.



Les différentes expertises avaient montré qu’ils contenaient des traces de lorazepam, un anxiolytique, et que le feu avait été bouté précisément au matelas sur lequel les victimes avaient été découvertes, couchées les unes contre les autres.