Triste fête de Noël pour elle et sa famille : Khadija Bousso, une proche du PM Amadou Bâ, a perdu sa sœur cadette

Selon les premières nouvelles qui nous sont parvenues hier, elle a perdu sa sœur puinée (ou cadette comme disent d’autres), qui était aussi son amie et sa onfidente !



Un coup très dur pour elle et sa famille !



A sa famille, ses parents et proches, le Groupe Leral exprime sa vive compassion et ses sincères condoléances, tout en priant pour le repos de l’âme de la défunte !