Triste nouvelle pour Nollywood, une actrice est décédée

Une actrice en plein essor, Jennifer Omole, est décédée en Espagne et a été enterrée vendredi soir à Villarejo de Salvanes, Madrid. Elle avait 33 ans.



L’actrice de Nollywood, Uche Ogbodo, a annoncé dimanche sa mort sur Instagram : “Le 3 janvier, ma chère amie @jenniferomole est décédée. Je souffre profondément dans mon cœur, mais seul Dieu sait. SVP, dites une prière pour le repos de l’âme de ma girl.”



Uche a joué un rôle principal dans le film à succès de la défunte actrice «Stolen Vow» qui a été présenté au Royaume-Uni, en Espagne et en Suisse en décembre 2017. Elles ont toutes deux produit le film.

L’actrice décédée, originaire de l’État d’Edo, a passé la plupart de son temps en Espagne, où elle était basée.

Elle avait plusieurs films à son actif, dont un rôle principal dans «Adamu et Eva», un film tourné en Espagne.

Ses amis affirment qu’elle avait récemment déménagé au Royaume-Uni où elle avait plus de succès et avait fait projeter son film à Londres.



Dans son hommage sur Facebook, son manager, Eddyjoe Benson, a écrit: «Je ne sais pas quoi dire…. Ou écrire. Je veux dire repose en paix (RIP) ma patronne, Jennifer Omole. Travailler avec toi m’a fait réaliser qu’il y avait encore de bonnes personnes. Travailler avec toi m’a donné le niveau d’exposition sur la façon de vendre des films à Africa Magic, etc. Repose-toi, je ne peux pas remettre en question la décision de Dieu ».