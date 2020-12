Triste nouvelle pour la justice endeuillée: Cheikh Tidiane Diallo, procureur près la Cour d’appel de Thiès, est décédé La justice sénégalaise est encore frappée par une triste nouvelle. Il s’agit du rappel à Dieu de Cheikh Tidiane Diallo, procureur près la Cour d’appel de Thiès.

« C’est avec beaucoup de regret et de tristesse que nous venons d’apprendre le décès de Monsieur Cheikh Tidiane Diallo, Procureur de la République près la Cour d’Appel de Thiès et père de Dr. Mohamed Diallo, président du Parti URV » a partagé le site Seneg.



Selon nos confrères, sa disparition est survenue, ce mardi 15 décembre, à l’hôpital Principal de Dakar, où il a été interné depuis le 8 décembre dernier, des suites d’un malaise



Toujours selon nos confrères, la levée du corps était prévue à 16 heures à l’Hôpital Principal suivie de l’enterrement à Thiès, là où repose sa mère.



Leral.net s’incline devant sa mémoire et prie pour son repos éternel. Que le Paradis soit sa dernière demeure.



