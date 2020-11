Triste nouvelle suite à la rencontre entre Mansour Faye et les transporteurs : Abdoul Aziz Thiam rend l’âme peu après La triste nouvelle a livrée hier par les services du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement qui ont, à travers un communiqué, annoncé qu’ Abdoul Aziz Thiam a rend l’âme peu après la rencontre du samedi 21 novembre 2020, entre Mansour Faye et les transporteurs.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 08:46 | | 0 commentaire(s)|

D’après le document repris par Libération online, le ministre Mansour Faye a rencontré, à la salle Ceiba de la Sphère ministérielle 2 de Diamniadio, les acteurs du transport du Sénégal (concessionnaires de véhicules, transporteurs, responsables de sociétés privées, exploitants des auto-écoles, responsables des gares routières, chauffeurs, syndicalistes, associations des usagers de la route et associations de lutte contre l’insécurité routière).



« Les échanges, qui ont duré quatre heures, se sont déroulés dans un climat apaisé, de confiance mutuelle et d’espoir en l’avenir des transports routiers. Malheureusement, Abdoul Aziz Thiam, adjoint de Modou Ndiaye, secrétaire général de SYNAGTRENS, arrivé à la fin de la rencontre a eu un malaise et a rendu l’âme après le déjeuner offert aux participants », ont-ils révélé.



Pais à son âme te que la terre lui soit légère



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos