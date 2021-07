Triste record de la Covid-19 ce vendredi : 476 nouveaux cas, 3 décès, 19 malades en réanimation La hausse exponentielle des contaminations au nouveau coronavirus, constatée ces derniers jours, s’est poursuivie, au cours des dernières 24 heures, avec l’annonce, vendredi, par les autorités sanitaires, de 476 cas supplémentaires d’infection et trois décès liés à la maladie, 19 en réanimation.

Les nouvelles contaminations ont été détectées à partir des tests virologiques réalisés sur un échantillon de 2.104 individus, correspondant à un taux de positivité de 22, 62 % jamais atteint depuis le début de l’épidémie, a indiqué le bulletin épidémiologique quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Parmi les nouvelles infections figurent 215 cas contacts qui étaient suivis par les services sanitaires et 261 autres issus de la transmission communautaire, rapporte le document parvenu à l’APS.



Les cas de source inconnue des autorités sanitaires ont été identifiés à Dakar et sa région (217), ainsi qu’à Bignona (6), Kaolack, Mbour et Poponguine (5), Saly et Thiès (3), Dahra, Diourbel et Tamba (2), Aéré Lao, Dioffior, Kanel, Mékhé, Ngaparou, Sédhiou, Somone, Thilogne, Thionk Essyl, Touba et Ziguinchor (1).



Le document indique que 102 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 19 autres sont dans un état grave ayant justifié leur placement en réanimation dans les services de prise en charge de cette forme de la maladie.



Depuis l’apparition de la maladie au Sénégal le 2 mars 2020, 45.226 cas positifs ont été déclarés. Parmi les personnes ayant contracté le virus, 42.090 ont recouvré la santé, 1.187 sont décédées et 1.988 autres sont encore sous traitement, selon les autorités sanitaires.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a par ailleurs fait savoir que 6.242 personnes ont été vaccinées jeudi, portant à 574.150 le nombre total d’individus ayant au moins reçu une dose de vaccin depuis le lancement le 23 février dernier d’une campagne nationale de vaccination contre la Covid-19.

APS



