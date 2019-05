Trois Sénégalais morts dans la mer méditerranéenne

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2019 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

L’émigration clandestine ne connaît pas d’accalmie. Les jeunes Sénégalais continuent de braver la mer et le désert pour rejoindre l’Europe, qui constitue à leurs yeux l’eldorado. La précarité les oblige à aller chercher ailleurs la fortune.



Trois Sénégalais, Alassane Guèye, Hady Guissé et Gagnado Diop ont péri en mer méditerranéenne d’après nos confrères de «emédia». Ils sont tous originaires du village de Doundou, dans la région de Matam. D’après leurs proches, ils ont quitté le Maroc à bord d’une embarcation pour se rendre en Espagne. Ils ne sont pas arrivés à destination puisque la barque s’est renversée en pleine mer.



Alassane Guèye âgé de 32 ans était vendeur de vêtements en Mauritanie, Hady Guissé, 27 ans marié et père d’un enfant était, quant à lui, coordonnier. Gagnado Diop, le plus âgé des trois, 42 ans, était agent de sécurité de proximité (Asp) à Dakar.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos