Trois enfants morts en 2 mois : les bassins d’eau tuent à Touba Le manque récurrent d’eau a des conséquences douloureuses à Touba. Et pour cause, les populations construisent des bassins dans les maisons pour stocker de l’eau. Sauf que cela constitue un danger pour les enfants. En effet, en mois de 2 mois, 3 enfants sont décédés à Touba dans des bassins d’eau. Le dernier cas a eu lieu dans le quartier de Darou Marnane, il y a à peine une semaine. Aussi, les populations invitent-elles les autorités à aider les familles à trouver des solutions à ce douloureux problème.

Mardi 5 Novembre 2019



