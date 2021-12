Trois frères tuent leur père pour un smartphone

Un homme de 56 ans aurait été battu à mort par ses trois fils qui l’ont accusé d’être entré par effraction dans leur maison, pour voler un smartphone qu’ils possèdent conjointement. L’incident s’est produit dans le village de Shikangania dans la circonscription de Lurambi, dans le comté de Kakamega au Kenya, après que les garçons (deux lycéens et un élève du primaire) ont invité leur père à une réunion d’arrangement funéraire dans une enceinte voisine.



Après avoir battu leur père à mort, souligne "Rewmi", ils ont jeté son corps dans un buisson voisin. Le cadavre a été découvert par deux filles qui se rendaient à l’école. Un agent de sécurité qui a confirmé l’incident, a révélé que les trois frères et sœurs ont été arrêtés et sont détenus au poste de police de Kakamega.



M. Kabeya a déclaré que les garçons resteraient en détention pendant que la police poursuivrait ses enquêtes. Alors que le corps du défunt est actuellement conservé à la morgue de l’hôpital de référence de Kakamega, la famille a demandé à la police d’autoriser les trois personnes à passer leurs examens de fin d’année pendant leur détention.