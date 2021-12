Trois prochaines élections: Un pactole de 22 milliards FCfa pour Antoine Diome

Le ministre Antoine Abdoulaye Félix Diome, qui défendait ce projet de budget devant les députés, ce mardi 7 décembre 2021, a rassuré les députés quant à une bonne organisation des trois élections prévues l’année prochaine. Il s’agit des élections locales, du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et les Législatives.



‘’ Quant au programme Gouvernance électorale, mon département compte organiser, en janvier 2022, les élections territoriales dans les 601 collectivités territoriales dont 553 communes, 5 villes et 43 départements.



Il devra s’ensuivre, les élections du Haut Conseil des Collectivités territoriales et les élections législatives dès le deuxième semestre de l’an 2022. Concernant ces dernières élections, il sera procédé à une révision exceptionnelle des listes électorales, conformément aux dispositions de l’article L37 du Code électoral’ ’ , a-t-il dit aux élus.