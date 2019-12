Trois recettes simples pour éliminer le duvet du visage naturellement

Elles sont nombreuses ces femmes qui souhaitent enlever le duvet de leur visage. Voici des recettes pour s'épiler le visage en toute tranquillité à la maison.



Recette 1



Mettez 2 cuillerées de pulpe de papaye dans un récipient et ajoutez le curcuma. Remuez bien et appliquez sur le visage avec des mouvements circulaires. Laissez agir pendant 15 minutes, puis rincez à l’eau tiède. Répétez le remède deux fois par semaine.



Recette 2



Faites bouillir 250 ml d’eau, mettez-la dans une tasse. Ajoutez 10 g de bicarbonate de soude, remuez bien et laissez tiédir. Puis imbibez un morceau de coton avec le liquide. Mettez sur les zones du visage où vous souhaitez enlever le duvet. Laissez agir des heures puis nettoyez et ensuite appliquez une crème hydratante.



Recette 3



Faites chauffer 250 ml d’eau et ajoutez 400 g de sucre. Pressez le jus de citron et ajoutez-le au mélange précédent. Remuez bien jusqu’à ce que l’eau s’évapore et qu’il ne reste qu’une sorte de pâte douce. Retirez du feu et laissez refroidir. Appliquez sur le visage, en mettant l’accent sur les zones concernées par le duvet, mais mettez-en sur tout le visage pour exfolier. Mettez un morceau de tissu en coton sur les poils et appuyez bien dessus. Tirez le tissu dans la direction opposée aux sens des poils.



Mam Dieng