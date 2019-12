Trois remèdes maison pour enlever les verrues du visage

Les verrues sont des excroissances anormales de la peau provoquées par le papillomavirus.

C’est vraiment gênant. Cependant, il est possible de les éliminer par des traitements médicaux, aussi en utilisant des remèdes maison. En voici quelques uns.



Le vinaigre de cidre de pommes



Diluez du vinaigre de cidre de pommes avec une quantité équivalente d'eau. Puis mouillez une boule de coton à moitié avec et posez-la sur la verrue. Couvrez avec du sparadrap et laissez comme cela pendant 24 h.



Le jus de citron



Appliquez simplement du jus de citron sur les verrues du visage au moins trois fois par jour. Cela pourrait vous aider à ramollir la verrue pour pouvoir la retirer plus facilement



L’ail



Écrasez de l'ail et appliquez-en sur les verrues de votre visage. Puis mettez du ruban adhésif pendant 24 heures. Changez l'ail et le ruban adhésif tous les jours.





NB: Si ces remèdes ne vous aident pas, vous devez contacter un médecin ou un salon de beauté spécialisé.













Mam Dieng