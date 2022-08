Troisième Candidature en vue : Un député de la Cedeao met en garde Macky Sall contre un 3e mandat

M. Melvin Snowe Edwin Jr. qui est le Président de la Commission des affaires politiques, de la paix, de la sécurité et du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (Maep) du Parlement de la Communauté sous-régional, a fait valoir que le Président Macky Sall n’a pas fait de déclaration officielle sur une candidature à un troisième mandat, il est donc important que les gens fassent preuve de sagesse dans leurs déclarations et donnent au Président sénégalais le bénéfice du doute.



Toutefois, dans l’interview accordée, il a souligné que toute tentative de candidature à un troisième mandat est une recette pour le chaos et la prise de pouvoir par les militaires, et il a été prudent de dire que si le président sénégalais tente de modifier la Constitution, ce sera une bataille difficile : «Je ne pense pas que ce soit une bonne idée», a-t-il affirmé.



«La possibilité de changer la Constitution ou de tenter de la changer au Sénégal ne sera pas une bonne idée. Donc, tout ce que nous pouvons faire de notre côté est d’encourager le président à faire ce qui est juste, à respecter l’État de droit et la Constitution et à respecter deux mandats. Ce qu’il a fait dans la phase initiale où il avait sept ans pour son premier mandat et qu’il l’a réduit en changeant la Constitution à cinq ans en dit long sur lui».



Le député Snowe, qui s’est récemment rendu au Sénégal en tant qu’observateur électoral de la CEDEAO pour les élections législatives qui viennent de s’achever, a également noté que les résultats ont été excellents pour l’opposition (inter coalition Yewwi-Wallu), trois autres partis (Aar Senegal, Bokk gis gis Liggeey, Mpr Les Serviteurs) qui ont obtenu un siège chacun. (frontpageafricaonline.com)