Troisième mandat : "Le Grand parti a toujours dit non au Président Macky Sall. Il n'a pas droit à une 3e candidature..."(Mor Diaw) Interpellé sur la troisième candidature du Président Macky Sall, Mor Diaw, Coordonnateur des jeunes du Grand parti, s'est voulu clair : "Nous, on a toujours dit non au Président Macky Sall, la constitution de 2001 avait limité les mandats et cette même constitution a été revisitée en 2016, mais rien n'a été changé sur la limitation des mandats. Des changements ont été faits mais c'était par rapport à la durée du mandat". Il menace: "Macky Sall n'a pas droit à une troisième candidature. S'il décide de présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, le peuple manifestera son désaccord et l'opposition fera ce qu'elle aura à faire aussi".

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2023 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook