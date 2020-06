Troisième mandat - Pape Samba Mboup balise le chemin à Macky Sall Jadis homme à tout faire de l'ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup ne rien qui puisse empêcher à Macky Sall de briguer un troisième mandat, selon L'AS.

L'ancien bras droit de Me Wade ne voit aucun inconvénient à ce que Macky Sall brigue un troisième mandat. Mieux, il estime que ce dernier est assez gentil avec les populations et doit durcir les mesures de confinement. "Nous ne sommes pas disciplinés, nous sénégalais", a-t-il dit.

Malgré son nouvel "amour" avec Macky Sall, Pape Samba Mboup a une pensée très forte vers son mentor, Me Abdoulaye Wade et avoue qu'il "aurait bien voulu être à côté de lui dans ces moments difficiles". Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais, à l'en croire, l'ancien PR ne reçoit plus personne.





