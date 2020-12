Troisième mandat de Macky Sall : Me Moussa Diop oppose son veto

Me Moussa Diop, leader de l’Alternative générationnelle (Ag/Jotna), était l’invité de l’émission Grand jury de la Rfm de ce dimanche. Il a saisi la tribune offerte pour encore se prononcer sur la question du 3e mandat du président Macky Sall. L’ancien directeur de Dakar Dem Dikk campe toujours sur sa position. Pour lui, Macky Sall n’aura pas droit à une 3e candidature. « L’alinéa 2 de l’article 27 est clair : ’’nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs », a-t-il déclaré. Si Macky Sall insiste sur sa volonté de déposer une troisième candidature, l’ancien coordinateur de ’’Macky 2012’’ dit qu’il sera avec tous ceux qui s’y opposeraient et fera tout le nécessaire pour empêcher cette candidature.



«D’ici 2023, le président Macky Sall sera esseulé. Je connais des gens qui, pour des privilèges et des prébendes, ne veulent pas, pour le moment, se prononcer»



Me Moussa Diop prédit aussi que le moment venu, il y aura une révolte au sein même de l’entourage du chef de l’Etat. Car il y a des membres de l’Apr qui ne sont pas pour un troisième mandat. Cependant, ils n’osent pas se prononcer pour le moment. « D’ici 2023, le président Macky Sall sera esseulé. Je connais des gens qui, pour des privilèges et des prébendes, ne veulent pas, pour le moment, se prononcer. Mais Macky Sall va faire face à une résistance au sein de son propre camp. Des gens qui sont dans l’attelage gouvernemental et même dehors », a-t-il révélé. Non sans ajouter qu’il est en contact permanent avec l’ancienne présidente du conseil économique social et environnemental (Cese), Mimi Touré avec qui il compte se battre contre le 3e mandat.



Pour lui, cette limitation de mandat n’est pas une chose nouvelle. Elle avait été mise en place bien avant que Macky Sall n’accède au pouvoir. « J’ai entendu un ministre sur votre antenne affirmer que c’est le président Macky Sall qui a créé la limitation des mandats à deux. C’est archi-faux. Je me demande de quelle école il sort. Lorsque le président Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir en 2000, il avait trouvé une constitution sans limitation de mandat. C’est ce qui avait permis au président Abdou Diouf de rester 19 ans au pouvoir. C’est le président Wade qui a amené cette limitation de mandat avec le référendum de 2001. Lorsque le président Sall est arrivé, il a encore serré les vis », fait-il savoir.



«Je ne suis pas dans l’opposition, je suis toujours membre de l’Apr»



Et Me Moussa Diop de préciser : «je ne suis pas dans l’opposition, je suis toujours membre de l’Apr. Je suis membre du plan B. Ceux qui disent la vérité. Je suis comptable de la gestion de Macky Sall. Sans nous, membres de ‘’Macky 2012’’, il ne serait pas là aujourd’hui. Cependant, depuis sa réélection, en 2019, je ne comprends plus Macky Sall».

