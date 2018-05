Trophées UNFP: Et à la fin, le meilleur, c’est Neymar Le Brésilien a été élu dimanche meilleur joueur de la saison par ses pairs et les entraîneurs de Ligue 1. Auteur de 19 buts et 13 passes décisives en 20 matches, Neymar s’est imposé devant Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Florian Thauvin.

Le joueur le plus cher de l'histoire, arrivé en fanfare à Paris l'été dernier, règne sur la Ligue 1 aussi bien en club qu'individuellement. Champion de France avec le PSG, Neymar est aussi le meilleur joueur de la saison 2017-2018. Sélectionné parmi les quatre finalistes, il a été choisi par les votants qui sont, rappelons-le, les joueurs et entraîneurs de Ligue 1.



Des statistiques très élevées malgré sa longue absence



En concurrence avec le tenant du titre Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Florian Thauvin, Neymar a recueilli la majorité des suffrages. Une belle performance pour l'attaquant qui a manqué près de deux mois et demi de compétition depuis sa blessure contre Marseille le 25 février dernier. Un laps de temps qui représente 10 journées jusqu'à présent.



Pourtant, malgré cette absence prolongée, l'ancien Barcelonais reste dans le top des classements individuels. En seulement 20 matches joués, il est toujours 3e meilleur buteur avec 19 buts derrière les 28 buts d'Edinson Cavani et les 22 buts de Florian Thauvin. Et il est toujours le meilleur passeur avec 13 offrandes à égalité avec Dimitri Payet.



A la hauteur d’Anderson et Juninho



Neymar, 26 ans, a signé quelques performances mémorables cette saison. Il a marqué dès son premier match à Guingamp, avant d’enchaîner avec un doublé pour sa première au Parc des Princes. Il a aussi marqué lors de son premier Classique au Vélodrome (un match durant lequel il a aussi écopé de son premier carton rouge en France) et il s'est offert un match d'anthologie le 17 janvier contre Dijon, avec quatre buts inscrits et deux passes décisives données.



Dans l'histoire, le n°10 parisien est le troisième Brésilien sacré meilleur joueur du championnat de France après Sonny Anderson en 1997 avec Monaco et Juninho en 2006 avec Lyon. C'est aussi la 8e fois - un record - qu'un joueur du PSG est récompensé après David Ginola (1994), Vincent Guérin (1995), Marco Simone (1998), Zlatan Ibrahimovic (2013, 2014 et 2016) et Edinson Cavani (2017), qui ne réalise donc pas la passe de deux.



Le palmarès complet des Trophées UNFP 2018



Meilleur joueur de Ligue 1: Neymar (PSG)

Meilleur espoir de Ligue 1: Kylian Mbappé (PSG)

Meilleur gardien de Ligue 1: Steve Mandanda (OM)

Meilleur entraîneur de Ligue 1: Unai Emery (PSG)

Plus beau but de la saison de Ligue 1: Malcom lors de Dijon-Bordeaux (16e journée)

Meilleur joueur français évoluant à l’étranger: N’Golo Kanté (Chelsea)

Meilleur entraîneur de Ligue 2: David Guion (Reims)

Meilleur joueur de Ligue 2: Diego Rigonato (Reims)

Meilleur gardien de Ligue 2: Paul Bernardoni (Clermont)

Meilleure joueuse de Division 1: Dzsenifer Marozsan (OL)

Meilleure espoir de Division 1: Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Trophée de la Fondaction du Football: Max-Alain Gradel (Toulouse) pour l’association Max Gradel

Equipe-type de Ligue 1 (4-3-3): Mandanda – Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, F. Mendy – Fekir, Verratti, Luiz Gustavo – Mbappé, Cavani, Neymar

Equipe-type de Ligue 2 (4-3-3): Bernardoni – Abdelhamid, Jeanvier, Le Goff, Alphonse – Philippoteaux, Savanier, Rigonato – Chavarria, Alioui, Bozok













