Troublante révélation : Quand le port du voile dérange et se voit banni à NSIA banque Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2023 à 11:32 | | 0 commentaire(s)| Dans un pays comme le Sénégal qui se veut laïc , même avec une population à 95% de religion musulmane, ce post de la dame Ndèye Isseu Kébé est une troublante révélation : à NSIA banque, le port du voile dérange et se voit même banni . Le Sénégal serait-il sur les traces de la France ? Oui, serait-on tenter de répondre pour cette banque, sauf démenti formel de ce post que Leral partage.

« Je tenais à dénoncer une discrimination dont j'ai été victime à la suite d'un entretien au niveau de la NSIA banque. J'ai fait un entretien il y a environ un mois et figurez-vous que j'ai été retenue. Une dame m'a contacté pour me dire qu'elle allait me mettre en rapport avec le cabinet d'intérim, après m'avoir donné toutes les informations sur le salaire et les horaires...



Puis 5 minutes plus tard elle me rappelle pour me dire qu'elle avait oublié un détail << Mme X, lors de l'entretien vous étiez venue avec un foulard, est-ce votre style de tous les jours ou était-ce juste a cette occasion? »

je lui réponds : << un style de tous les jours >>.



Elle me fait savoir que c'est interdit dans leur banque et me demande si ça me dérangerait de l'enlever, chose que j'ai refusée et là hop, elle me dit alors qu'elle ne pourra pas soumettre mon dossier.



Ca se passe au Sénégal, un pays laic a 95% de musulman, alors qu'on s'acharne sur la France à cause de leur interdiction de port de voile, le port de turban est devenu un critère d'élimination après un entretien.



#emploisenegal

#stopdiscrimination #banque

#voile





