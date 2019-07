Trouble à l'ordre public: Les 13 membres du MFDC seront jugés demain jeudi Avant-hier lundi, treize (13) membres du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (Mfdc) arrêtés à Kagnobon avaient été déférés et placés sous mandat de dépôt. Ils seront jugés demain, jeudi, devant le Tribunal de Bignona statuant en matière de flagrants délits, d'après le journal "Le Témoin".

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2019 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|

Ils sont accusés de trouble à l’ordre public, outrage à agents et attroupement illégal.



Rappelons-le, les mis en cause sont tous des membres et responsables du comité politique du village de Kagnobon du Mfdc. Au nom et pour le compte de leur leader Salif Sadio, chef de l’aile combattante du Mfdc, ils voulaient tenir avec insistance une réunion publique non autorisée à Kagnobon. C’était le samedi 06 juillet dernier.



Pour faire appliquer l’interdiction préfectorale, les éléments de la Gendarmerie ont procédé à leur arrestation.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos