Tu veux ou tu ne veux pas ? Tu veux ou tu ne veux pas, tant pis. On n’en ferait pas une maladie.







Ou tu veux ou tu ne veux pas. C’est comment ci ou c’est comment ça.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juillet 2020 à 12:41

Voilà donc la réponse agrémentée du ministre des avions aux autorités européennes, lesquelles nous trouvent trop coronarisés pour permettre à Air Sénégal de fouler le sol du vieux continent.



Niaw ! Dou Foulaye diaye dakhar.



Voilà que Petit Sarr, notre ministre aérien de poche, ne se formalise pas pour autant.



Au lieu de répéter ou d’évoquer les nombreux services et avantages que Big Mac a toujours accordés, il ne réclame rien d’autre que la réciprocité dans cette affaire.



Niaw! Mais aurons-nous un jour la chance de voir le patron d’Air France arpenter les rues de Touba ou Tivaouane, pour une médiation ?



Je ne crois pas. Mais cela me plairait beaucoup.



Cebe

