Tuberculose: 13 902 cas enregistrés en 2021 et 452 décès notifiés La journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été célébrée ce jeudi 24 mars à Bambey. Le thème retenu pour cette journée est «Investir pour mettre fin à la tuberculose, et sauver des vies». Abdoulaye Diouf Sarr appelle à continuer la mobilisation autour de la lutte contre la maladie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Mars 2022 à 18:28 | | 0 commentaire(s)|

«Au Sénégal, la tuberculose est caractérisée par une incidence de 118 nouveaux cas de tuberculose par tranche de 100 000 habitants. Le taux de mortalité est estimé à 17 décès pour 100 000 habitants. La maladie est diagnostiquée à plus de 80 % dans six régions : Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor.



La région de Dakar recense à elle seule près de 44% des cas de tuberculose. En 2021, 13 902 cas de tuberculose ont été enregistrés sur l’étendue du territoire national», a fait savoir le ministre. D’après lui, les hommes représentent 68 % de ces cas.



«Malheureusement, 452 décès ont été notifiés, soit une létalité de l’ordre de 4%. L’analyse de ces données montre une augmentation de 562 cas dépistés entre 2020 et 2021. Il ressort en outre qu’environ 33% des cas de tuberculose estimés au Sénégal n’ont pas été reçus dans les structures de santé.



Ces cas manquants, qui ne sont ni diagnostiqués, ni traités, sont notamment dans les domiciles, les transports, les lieux de travail. Ils constituent des sources de transmission communautaire de la maladie. Cette situation reste une préoccupation majeure. Restons donc mobilisés et poursuivons sans relâche le combat contre la tuberculose», a plaidé Diouf Sarr.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook