Tué vendredi dernier à Koumpentoum: Tamsir Sané repose désormais au cimetière de Yoff Le commandant de brigade de la gendarmerie de Koumpentoum, Tamsir Sané, tué vendredi dernier lors d’un cambriolage à l’agence Postfinance de la localité, a été inhumé ce lundi matin au cimetière de Yoff. Avant cela, les honneurs lui ont été rendus à la caserne Samba Diéri Diallo de Colobane.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2019 à 14:07 | | 0 commentaire(s)|

Présent lors de cette cérémonie, le ministre des Forces armées, a soutenu que « ce sacrifice ne sera pas vain et plus que jamais, l’armée restera debout ».



Me Sidiki Kaba a réaffirmé que les auteurs de ce meurtre seront traqués, arrêtés et sanctionnés de manière exemplaire.



Le lieutenant Ibrahima Sy Mbow a insisté sur le professionnalisme, le courage et l'habilité d’un gradé supérieur, qui a rendu service à la gendarmerie depuis 32 ans.

