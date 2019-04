Tuerie de Bofa-Bayottes : Le journaliste René Capin Bassène devant le juge d'instruction ce mercredi L'ex-employé de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (Anrac), le journaliste de profession sur qui pèseraient des soupçons très graves dans le massacre de Bofa-Bayottes, va être entendu ce mercredi 24 avril, dans le fond du dossier par le juge d'instruction, selon les sources du journal "L'Observateur"

René Capin Bassène séjourne à la Maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor depuis son interpellation.



Les seize prisonniers inculpés dans la tuerie de Bofa-Bayotte du 6 janvier 2018 par le juge d'instruction du 2e cabinet de Ziguinchor, pour les délits d'association de malfaiteurs, de détention d'arme de première catégorie sans autorisation administrative, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, vol en réunion avec port d'armes et usage de violences et de séquestration illégale, séjournent dans les prisons de Rebeuss, de Cap Manuel et de Camp pénal, à Dakar. Ils sont les présumés assassins des 14 jeunes exploitants forestiers dans la forêt de Bofa-Bayottes le 6 janvier 2018.

